Умер сценарист фильма «Терминатор 2: Судный день» Уильям Уишер

Известный сценарист Уильям Уишер-младший, один из создателей франшизы «Терминатор», умер 14 июля в возрасте 71 года, сообщили его родственники 19 июля, а информацию подтвердило издание The Wrap.

Уишер был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и вместе с ним работал над сценарием первого «Терминатора». Вместе с Кэмероном он стал соавтором продолжения фильма — «Терминатор 2: Судный день». Кроме того, он сыграл главную роль в дебютной короткометражке Кэмерона «Ксеногенезис» в 1978 году.

Кроме франшизы «Терминатор», сценарист работал над фильмами «13-й воин», «Судья Дредд» и «Изгоняющий дьявола: Начало».