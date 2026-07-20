Певец английской атаки

В возрасте 75 лет после борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием скончался знаменитый английский футболист Кевин Киган. Киган, чья известность связана прежде всего с «Ливерпулем» и «Гамбургом», был одним из лучших форвардов мирового футбола конца 1970-х, а настырность и результативность принесли ему два подряд «Золотых мяча».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Киган (2026 год)

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters Кевин Киган (2026 год)

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Современное поколение футбольных болельщиков, скорее всего, помнит Кевина Кигана как довольно незадачливого тренера. Руководил на рубеже прошлого и нынешнего веков разными клубами — «Ньюкаслом», «Фулхемом», еще не мечтавшим о таком богатстве, какое у него есть сейчас, «Манчестер Сити», но ничего примечательного не добился.

Однажды ему даже доверили сборную Англию. Работа в ней вылилась в провал. На чемпионате Европы 2000 года команда не вышла из группы, потом уступила в квалификации к очередному мировому первенству немцам, принципиальным соперникам, да еще в особенном матче — на культовом британском стадионе Wembley, закрывавшемся после него на реконструкцию. В общем, увольнение было неизбежным.

Поколение постарше помнит Кигана в другой ипостаси — форварда, которого обожала вся Англия.

Влюбилась она в него, едва сын йоркширского шахтера, не считавшийся исключительно талантливым, благодаря чутью знаменитого тренера Билла Шенкли в 1971 году попал из низов английского футбола, из провинциального «Скантроп Юнайтед», в «Ливерпуль».

Великий клуб тогда искал способ снова выбраться наверх после череды неудач. И оказалось, что Киган ему идеально подходит. Маленький — рост около 170 см,— зато резвый, цепкий и боевой, как бультерьер, а еще составил бесподобную пару в нападении с долговязым Джоном Тошаком. Один скидывает, другой забивает. Телепатическое взаимопонимание.

А забивал пронырливый Кевин Киган много. В «Ливерпуле» в общей сложности в его активе ровно 100 голов в 300 с небольшим встречах.

Причем огромная часть этих голов были исключительно важными, решающими. Ими Киган принес «Ливерпулю» три золота английского чемпионата, Кубок Англии и две победы в Кубке UEFA, угробив в финальных противостояниях в 1973 и 1976 годах сначала менхенгладбахскую «Боруссию», а затем «Брюгге». Победа самая важная, правда, была добыта без его голов.

Зато в римском финале Кубка европейских чемпионов, главного среди еврокубков, 1977 года, в котором ливерпульцы справились со все той же настрадавшейся от них «Боруссией», Кевин Киган заработал для своей команды пенальти, заставив сфолить лидера обороны немецкого клуба Берти Фогтса.

В Англии Кигана обожали в том числе за честность. Она, например, заставила его заранее, как раз перед еврокубковым турниром, объявить, что решил попробовать что-то новенькое и уехать из почти родного «Ливерпуля» за границу. Все думали, что в какой-то великий клуб, скажем мадридский «Реал». Но выбрал он отчего-то немецкий «Гамбург», который в своем чемпионате был середняком.

В этом клубе Киган долго осваивался. Зато освоившись, подучив чужой язык, подружившись с не принимавшими его после перехода партнерами, заиграл так, что принес «Гамбургу» в 1979 году титул чемпиона страны, а в 1980-м — финал Кубка европейских чемпионов.

По дороге к нему немецкая команда встретилась в том числе с невероятно сильным тогда тбилисским «Динамо». И смотревшие трансляции советские зрители смогли убедиться, как сложно остановить этого малыша-крепыша: вроде опекают плотно, а он все равно находит свободные зоны и забивает — один гол, второй… В финале, впрочем, «Ноттингем» Кигана, решившего все же вернуться в Англию, подальше от чудовищных нагрузок тренера Бранко Зебеца, и «Гамбург» кое-как сдержал.

А вернулся он домой формально самым титулованным игроком в истории страны, подарившей миру футбол.

В «Гамбурге» Кевин Киган получил два подряд «Золотых мяча» — в 1978 и 1979 годах.

Это при том, что некоторым грандиозным футболистам и одного-единственного-то не доставалось. Плюс — певцом с хитом в послужном списке. Музыкальные эксперименты Киган начал еще в молодости, а их продолжение в Германии вышло просто шикарным. С написанной Кирсом Норманом «Head Over Heels in Love» залетел на десятую строчку немецкого чарта. На родине тоже, кстати, прогремел.

А еще он переходил в «Саутгемптон» с мечтой помочь сборной Англии, оказавшейся в кризисе, достичь хоть какого-то громкого успеха. На чемпионат мира в Испанию в 1982 году Кевин Киган отправился с больной спиной. Ему запретили выходить на поле, но Киган тайком смотался на машине в Германию к знакомому физиотерапевту и привел себя в такое состояние, чтобы в ключевом матче второго группового этапа против хозяев турнира выйти хотя бы на полчасика. Англичане нуждались в победе, и Киган мог ее принести, когда бил головой в упор. Промазал.

Алексей Доспехов