Часть НПЗ возобновили продажи топлива на биржевом рынке

Российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос — сокращаться, а ситуация на части АЗС стабилизироваться. Но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет.

К продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов вернулись НПЗ совокупной мощностью переработки около 40 млн тонн нефти в год. Об этом говорится в обзоре (есть у “Ъ”) аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 млн тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участия в торгах.

Подробности в материале «Бензин подремонтировали».