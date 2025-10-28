Девелопер покинул «Павелецкая Сити»

Компания MR Group передала Level Group 50% в их совместном проекте «Павелецкая Сити» у Павелецкого вокзала в Москве. Теперь девелопер займется достройкой 112,96 тыс. кв. м в составе комплекса единолично. Стоимость сделки могла превысить 3 млрд руб. Продажа может быть связана с обновлением стратегии MR Group. Девелоперам приходится оптимизировать портфели из-за снижения спроса на жилье.

Компания MR Group передала Level Group 50% в их совместном проекте «Павелецкая Сити» у Павелецкого вокзала в Москве. Теперь девелопер займется достройкой 112,96 тыс. кв. м в составе комплекса единолично. Стоимость сделки могла превысить 3 млрд руб. Продажа может быть связана с обновлением стратегии MR Group. Девелоперам приходится оптимизировать портфели из-за снижения спроса на жилье.

MR Group вышла из проекта строительства жилого комплекса (ЖК) «Павелецкая Сити», где ранее контролировала 50%, рассказал источник “Ъ”, близкий к сделке.

Теперь, по его словам, проект полностью контролируется партнером компании — Level Group. Согласно ЕГРЮЛ, 27 октября 100% долей в проектном ООО «Специализированный застройщик "Дубининская 59"» перешли ООО «Левел груп». Связанное с MR Group ООО «Р-проект» вышло из числа учредителей. В MR Group и Level Group отказались от комментариев.

Level Group основана в 2016 году совладельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем и Кириллом Игнахиным. По данным «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства девелопера — 774 тыс. кв. м. По данным Kartoteka.ru, в ООО «Левел груп» 41,38% долей принадлежат Кириллу Игнахину, 5,86% — у Елены Ворониной, 4,21% — у Александра Меркулова. Остальные бенефициары не раскрываются.

Владельцами MR Group считаются Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Объем текущего строительства жилья — 1,08 млн кв. м, указано на «Наш.Дом.РФ». Среди заметных проектов девелопера — жилая башня One и офисный комплекс iCity в деловом кластере «Москва-Сити», дом Luce в Крестовоздвиженском переулке недалеко от Кремля и другие.

ЖК «Павелецкая Сити» располагается на Дубининской улице, недалеко от Павелецкого вокзала. Проект занимает 4,6 га. Он предполагает строительство семи домов жилой площадью 191,6 тыс. кв. м. Семь корпусов (78,64 тыс. кв. м) уже возведены, четыре (112,96 тыс. кв. м) — в процессе, следует из данных «Наш.Дом.РФ». Согласно СПАРК, в 2024 году выручка «СЗ "Дубининская 59"» сократилась на четверть, до 7,14 млрд руб., чистая прибыль — на 44%, до 4,9 млрд руб.

Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает долю MR Group в «Павелецкая Сити» в 3–5 млрд руб. Девелопер мог выйти из проекта, решив сосредоточиться на более экономически привлекательных объектах, не исключает основатель BnMap.pro Ирина Доброхотова. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев напоминает, что MR Group пересматривает стратегию и оценивает эффективность инвестиций.

Конфигурация «Павелецкая Сити» пересматривается не впервые.

В 2023 году MR Group и Level Group продали 1,4 га рядом с проектом компании «Брусника», напоминает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Сейчас застройщик уже реализует здесь собственный объект — жилой комплекс «Дом А». Господин Шелковский добавляет, что условия девелоперских партнерств обычно предусматривают выход одной из сторон еще до завершения реализации проекта.

Сейчас застройщикам приходится тщательнее отбирать проекты в свете общего снижения спроса на жилье. Согласно Росреестру, в январе—сентябре на рынке Москвы было заключено 58,1 тыс. договоров долевого участия, год к году значение сократилось на 9%. Девелоперы также стремятся к объединению для достижения синергии при реализации крупных проектов, отмечает Максим Чернядьев. Например, недавно бизнесмен Дмитрий Черемухин привлек в компанию, владеющую 11,7 га на Рублевском шоссе на западе Москвы, Айсель Трудел (см. “Ъ” от 15 октября).

Дарья Андрианова