Исполнитель хита Swing Your Daddy Джим Гилстрап умер в возрасте 79 лет

В Лос-Анджелесе умер известный американский музыкант Джим Гилстрап, исполнитель песни Swing Your Daddy. Музыканту было 79 лет. Смерть наступила 18 июля по естественным причинам, сообщает TMZ со ссылкой на родственников артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BR Music Фото: BR Music

Джим Гилстрап проработал в музыкальной индустрии более 50 лет. Он был признанным сессионным вокалистом и тесно сотрудничал со Стиви Уандером, обладателем 25 премий «Грэмми».

Особое место в творчестве Гилстрапа занимает участие в записи композиции You Are the Sunshine of My Life, которая была номинирована на премию «Грэмми» в категории лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Кроме того, он исполнил заглавную песню популярного ситкома 1970-х годов «Добрые времена».