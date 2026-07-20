Минфин объявил о приостановке аукционов ОФЗ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приостановка аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ) является одной из мер, к которым Министерство финансов России периодически прибегает для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Так, в августе 2023 года и октябре 2022 года Минфин уже отменял аукционы ОФЗ из-за возросшей волатильности, что было обусловлено в том числе внеплановым повышением ключевой ставки Центральным банком. В феврале 2022 года проведение аукционов было приостановлено на три недели из-за опасений конфликта между Россией и Украиной и угрозы новых санкций, которые привели к падению доходности ценных бумаг.

Решения об отмене аукционов могут приниматься как на фоне высокой волатильности, так и при отсутствии заявок по приемлемым ценам, когда инвесторы требуют слишком высокую доходность. Иногда Минфин отменяет аукционы по ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом) и ОФЗ-ИН (инфляционные облигации), но охотно размещает ОФЗ-ПК (с переменным купоном) или флоатеры, поскольку эти бумаги более привлекательны для инвесторов в условиях неопределенности процентных ставок и инфляции. При этом Минфин стремится снизить долю флоатеров в структуре госдолга для повышения прогнозируемости будущих выплат. Отмена аукционов также может быть связана с целью избежать дорогих заимствований, когда министерство предпочитает не привлекать средства по высоким ставкам.