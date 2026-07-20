Основателя наркокартеля «Синалоа» приговорили к пожизненному заключению

В США вынесен приговор одному из самых влиятельных наркобаронов в истории — 76-летнему мексиканцу Исмаэлю Самбаде (Эль Майо). Сооснователь картеля «Синалоа» приговорен к пожизненному тюремному заключению, сообщает CBS News. У него также будет конфисковано имущество и активы на сумму до $15 млрд, что станет одной из крупнейших конфискаций по уголовным статьям в истории американского правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of the Procuraduria General de la Republica / Reuters Фото: Courtesy of the Procuraduria General de la Republica / Reuters

По данным прокуратуры, Самбада и другие лидеры картеля несут ответственность за огромные объемы героина, кокаина, фентанила и других наркотиков, распространяемых в США. С 1980-го до прошлого года картель перевез не менее 1,5 тыс. тонн кокаина.

Вынесение приговора в федеральном суде Бруклина стало итогом многолетней борьбы США за привлечение к ответственности неуловимого лидера картеля. В отличие от своего известного подельника Хоакина Гусмана (Эль Чапо), получившего аналогичный приговор семь лет назад, Исмаэль Самбада долго оставался в тени. Однако в 2024 году он был похищен сыном бывшего партнера по бизнесу и выдан властям США.

Это вызвало в штате Синалоа настоящий вооруженный конфликт, унесший тысячи жизней. Прокуроры назвали преступления Эль Майо «беспрецедентными», отметив, что его боевики совершали крайне жестокие убийства, а картель использовал инновационные методы контрабанды наркотиков, в том числе через тоннели на границе с США.

В августе 2025 года Самбада признал себя виновным, после того как прокуратура заявила, что не будет добиваться смертной казни. Он извинился в суде перед всеми, кто пострадал от его действий. Адвокаты бывшего наркобарона запросили, чтобы наказание Самбада отбывал в тюремной больнице, поскольку он «страдает от целого комплекса возрастных проблем со здоровьем» и «будет нуждаться в постоянном медицинском наблюдении».

Екатерина Наумова