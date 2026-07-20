Составлено ИИ-Ассистентъ

Дискуссии о пересмотре «трех безъядерных принципов» Японии (не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие), провозглашённых в 1967 году, активизировались с конца 2000-х годов, но официально Токио продолжал придерживаться этой политики. В 2022 году, когда была утверждена новая «Стратегия национальной безопасности», правительство подтвердило неизменность «трех безъядерных принципов». Однако КНДР выступает против возможного ядерного вооружения Японии, а Россия и Китай выражают серьезную обеспокоенность по поводу такой перспективы.

Пересмотр военной политики Японии обусловлен изменениями в геополитической обстановке, включая наращивание ядерного арсенала Китаем и растущую угрозу со стороны Северной Кореи. Правительство Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити (на посту с октября 2024 года по ноябрь 2025 года) и затем Минору Кихара, инициировало обсуждение возможности частичного пересмотра этих принципов, в особенности в отношении пункта «не ввозить», чтобы укрепить так называемый «ядерный зонтик США» – доктрину расширенного ядерного сдерживания, гарантирующую защиту американским союзникам. Предполагается, что реформа документов по безопасности, включая «Стратегию национальной безопасности», «Стратегию национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности», должна завершиться к концу 2026 года.

На фоне этих обсуждений некоторые японские политики, включая бывшего премьер-министра Фумио Кисида (руководил страной с октября 2021 по октябрь 2024 года), подтверждают приверженность прежним принципам. В то же время, как отмечают эксперты, Япония стремительно наращивает свои оборонные возможности, что выражается в увеличении военного бюджета и развитии неядерных вооружений для нанесения контрударов. Эти изменения происходят на фоне серьезного падения рейтинга премьер-министра и осложнения отношений с Россией, в том числе из-за выхода Москвы из соглашения по сотрудничеству в ликвидации ядерного оружия.