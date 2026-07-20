Бывшему топ-менеджеру банка «Агросоюз» дали 16,5 лет за хищение 8 млрд рублей

Басманный районный суд Москвы приговорил Алексея Зеленцова к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. Его признали виновным в хищении 8 млрд рублей у банка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о банке «Агросоюз». В нем Зеленцов работал заместителем, а затем и временно исполняющим обязанности председателя правления.

По данным следствия, Алексей Зеленцов в 2018 году вступил в преступное сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков. С марта по ноябрь того же года он, используя служебное положение, вместе с соучастниками похитил имущество банка на 198,7 млн руб., а также заключил 19 фиктивных договоров цессии с подконтрольным юридическим лицом на передачу долгов банка на 7 млрд руб.

Зеленцов также купил через подконтрольную сообщникам компанию права на облигации банка стоимостью 441,5 млн руб. Через фиктивное погашение ссудной задолженности банк лишился возможности требовать долги на 122,7 млн руб. Злоумышленники также передали без оплаты недвижимость банка на 149 млн руб. и машины на 4 млн руб. Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство.

Подробнее — в материале «Ъ» «8 миллиардов сложились в 16 лет».