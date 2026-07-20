Бывшему топ-менеджеру банка «Агросоюз» дали 16,5 лет за хищение 8 млрд рублей
Басманный районный суд Москвы приговорил Алексея Зеленцова к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. Его признали виновным в хищении 8 млрд рублей у банка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Речь идет о банке «Агросоюз». В нем Зеленцов работал заместителем, а затем и временно исполняющим обязанности председателя правления.
По данным следствия, Алексей Зеленцов в 2018 году вступил в преступное сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков. С марта по ноябрь того же года он, используя служебное положение, вместе с соучастниками похитил имущество банка на 198,7 млн руб., а также заключил 19 фиктивных договоров цессии с подконтрольным юридическим лицом на передачу долгов банка на 7 млрд руб.
Зеленцов также купил через подконтрольную сообщникам компанию права на облигации банка стоимостью 441,5 млн руб. Через фиктивное погашение ссудной задолженности банк лишился возможности требовать долги на 122,7 млн руб. Злоумышленники также передали без оплаты недвижимость банка на 149 млн руб. и машины на 4 млн руб. Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство.
Подробнее — в материале «Ъ» «8 миллиардов сложились в 16 лет».
Дело о хищении в банке «Агросоюз», по которому Алексея Зеленцова приговорили к 16,5 годам колонии, является частью более широкого расследования деятельности организованного преступного сообщества. Это сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков, было предметом внимания правоохранительных органов еще в 2019 году. Тогда было заведено уголовное дело о хищении 7 млрд рублей из «Агросоюза», и в нем фигурировали бывшие топ-менеджеры Станислав Шеловский и Андрей Сомов, экс-сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, отвечавшая за «черную бухгалтерию». Предполагаемым бенефициаром и организатором этих махинаций следствие считало Илью Клигмана, который в 2021 году заочно был обвинен в создании ОПС.
Помимо этого, с делом «Агросоюза» связаны и обвинения в покушении на мошенничество в отношении Игоря Юрасова и Башира Куштова, которые пытались получить $1 млн от доверенного лица Ильи Клигмана Сергея Герасименко за прекращение уголовного преследования Клигмана. В конечном итоге, Юрасов и Куштов были приговорены к условным срокам. Это указывает на сложную и многоступенчатую структуру преступных схем, вовлекающую различные уровни участников и значительные суммы.