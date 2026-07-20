Экс-учредитель банка «Агросоюз» приговорен к 16,5 года за крупное мошенничество

На шестнадцать с половиной лет в колонию строгого режима отправлен бывший учредитель и председатель правления обанкротившегося банка «Агросоюз» Алексей Зеленцов. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения более 8 млрд руб. Банкир действовал в составе организованного преступного сообщества (ОПС), часть участников которого была осуждена два года назад. Организатор махинаций и конечный бенефициар «Агросоюза» Илья Клигман и несколько его предполагаемых сообщников находятся в международном розыске.

Судебный процесс над 63-летним Алексеем Зеленцовым стартовал в Басманном суде Москвы 21 октября 2025 года. Бывшего учредителя и председателя правления банка «Агросоюз» обвиняли в особо крупном мошенничестве в составе ОПС (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Рассматривавший дело судья Тимур Вахрамеев счел вину фигуранта в инкриминированных деяниях полностью доказанной и 20 июля приговорил подсудимого Зеленцова к шестнадцати с половиной годам колонии строгого режима.

Подробности в материале «8 миллиардов сложились в 16 лет».