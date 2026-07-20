Bloomberg: в ЕС пытаются договориться о санкциях в отношении СПГ из России

Европейский союз намерен изучить как минимум три сценария по выходу из тупика, в котором он оказался из-за неудачи с очередным пакетом санкций в отношении России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как уже сообщал “Ъ”, на минувшей неделе страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Греция, в частности, выступила против предложения о введении ограничений для европейских компаний на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

По данным агентства, одним из обсуждаемых вариантов может стать введение двухгодичного переходного периода, прежде чем ограничения вступят в силу. Еще одним вариантом может стать пролонгация уже действующих контрактов. Продлена может быть и заморозка ценового потолка.

Как сообщается, на этой неделе послы стран—членов ЕС должны встретиться в Брюсселе для дальнейшего обсуждения вариантов. Переговоры между европейскими столицами проходят в напряженной обстановке, поскольку государства-члены отчаянно стремятся защитить интересы своих экономик. В частности, планы по запрету на въезд в ЕС бывших комбатантов из России были серьезно смягчены и отложены, а предложения о введении запрета на импорт российской рыбы и вовсе были отклонены.