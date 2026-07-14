В Райффайзенбанке уточнили данные о включении Raiffeisen в 21-й пакет санкций

Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. При этом основными спорными вопросами стали не только ограничения на транспортировку российского сжиженного природного газа, но и меры в отношении австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) AG. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. В российском Райффайзенбанке заявили, что в ЕС не собираются вводить санкции против Raiffeisen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Bloomberg не сообщило, о каких именно мерах в отношении банка идет речь. В пресс-службе Райффайзенбанка Forbes уточнили, что никакие ограничения в отношении банка вводить не планируют. В банке добавили, что обсуждается ранее поднятый вопрос, связанный с пакетом акций строительного концерна Strabag.

В декабре 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет более 27% акций Strabag — это доля компании Rasperia Trading Limited. В RBI планировали, что акции купит его российская «дочка» — Райффайзенбанк. После покупки банк должен был передать акции материнской группе в виде дивидендов. Так RBI смогла бы вывести часть замороженной прибыли из России. Однако в мае 2024 года банк отказался от сделки, поскольку не получил одобрения властей США и ЕС. Rasperia попала в санкционный список, поэтому сейчас акции Strabag заморожены.