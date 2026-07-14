В Райффайзенбанке уточнили данные о включении Raiffeisen в 21-й пакет санкций
Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. При этом основными спорными вопросами стали не только ограничения на транспортировку российского сжиженного природного газа, но и меры в отношении австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) AG. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. В российском Райффайзенбанке заявили, что в ЕС не собираются вводить санкции против Raiffeisen.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Bloomberg не сообщило, о каких именно мерах в отношении банка идет речь. В пресс-службе Райффайзенбанка Forbes уточнили, что никакие ограничения в отношении банка вводить не планируют. В банке добавили, что обсуждается ранее поднятый вопрос, связанный с пакетом акций строительного концерна Strabag.
В декабре 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет более 27% акций Strabag — это доля компании Rasperia Trading Limited. В RBI планировали, что акции купит его российская «дочка» — Райффайзенбанк. После покупки банк должен был передать акции материнской группе в виде дивидендов. Так RBI смогла бы вывести часть замороженной прибыли из России. Однако в мае 2024 года банк отказался от сделки, поскольку не получил одобрения властей США и ЕС. Rasperia попала в санкционный список, поэтому сейчас акции Strabag заморожены.
Дискуссии вокруг 21-го пакета санкций Евросоюза продолжаются уже несколько месяцев, и ЕС начал его разработку на следующий день после принятия 20-го пакета ограничений в апреле 2026 года. В июне 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения, согласно которым санкции должны затронуть энергетику, торговлю и финансы. Изначально в него предлагали включить 90 российских банков, а также другие юридические и физические лица. Однако процесс согласования сталкивается со сложностями, включая споры по поводу ограничений на транспортировку российского сжиженного природного газа.
Австрия ранее уже использовала угрозу блокировки санкционных пакетов ЕС для защиты интересов Raiffeisen Bank International (RBI). В декабре 2023 года Австрия добивалась исключения RBI из украинского списка «международных спонсоров войны» в обмен на принятие 12-го пакета санкций ЕС. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) с марта 2023 года оказывает давление на Raiffeisen Bank International, требуя от него сократить деятельность в России, включая снижение кредитного портфеля российского Райффайзенбанка на 65% к 2026 году. Райффайзенбанк уже столкнулся с ограничениями, например, временно приостановив открытие счетов для новых корпоративных клиентов и прекратив некоторые исходящие переводы в евро для физических лиц в связи с предписаниями ЕЦБ.