Энди Бёрнем стал новым премьер-министром Великобритании

Экс-мэр Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бёрнем 20 июля официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Утром 20 июля на аудиенцию к королю Карлу III, традиционную при смене премьера, сначала пожаловал Стармер, затем Бёрнем. В той же последовательности политики выступали и перед домом на Даунинг-стрит, 10.

Кир Стармер выразил поддержку Бёрнему и заявил, что гордится своими достижениями на посту премьера. Отдельно он перечислил успехи своего правительства, включая борьбу с миграцией и укрепление обороноспособности страны. В заключительной части речи он пожелал успехов экс-мэру Манчестера и сказал, что тот пользуется его полной поддержкой.

Энди Бёрнем, в отличие от Стармера, начал свою речь с признания проблем, одна из которых — постоянная смена премьер-министров и правительства, начавшаяся после резонансного референдума о «Брексите». Одной из ключевых проблем новый премьер назвал борьбу с бездомностью, а центром своей политики сделал улучшение качества жизни британцев за счет строительства новой экономики. Внешняя политика уже привычно осталась за кадром, а назначения в кабинете министров будут анонсированы ближе к вечеру.

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