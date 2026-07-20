Алексей Васильев утвержден главой Ковернинского округа

Совет депутатов Ковернинского округа Нижегородской области утвердил Алексея Васильева главой МСУ. Господин Васильев исполнял обязанности руководителя с января 2026 года, когда прежний глава Олег Шмелев досрочно ушел в отставку. Ранее он был заместителем главы администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ковернинского округа Фото: администрация Ковернинского округа

На рассмотрение депутатов от губернатора поступили две кандидатуры. Второй была замглавы администрации Ольга Лоскунина. По информации муниципальной газеты «Ковернинские новости», последняя просила депутатов поддержать Алексея Васильева, сославшись на близкую плодотворную работу с ним.

Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Шмелев покинул должность главы МСУ через три месяца после переизбрания. Он руководил округом 12 лет. В 2025 году Ковернинский округ стал одним из двух муниципалитетов Нижегородской области, получивших «тройку» за исполнение нацпроектов.

Галина Шамберина