АЗС заправляли наличными

В Воронеже задержан глава топливной компании «Калина ойл» Валерий Борисов. По данным источников “Ъ”, предприниматель, владеющий сетью из более чем 80 заправок в нескольких регионах РФ, помещен в изолятор временного содержания в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег, которое ведет региональное УФСБ. Шесть лет назад господин Борисов получил два года колонии за мошенническое возмещение из бюджета НДС на 65 млн руб. путем оформления фиктивных сделок по продаже заправок и топлива.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В среду, 21 января, сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего основателя и бенефициара топливной сети «Калина ойл» Валерия Борисова. В офисах компаний, входящих в его бизнес, прошли обыски.

Предприниматель, по информации источников “Ъ” в правоохранительных органах и на топливном рынке, помещен в изолятор временного содержания, вскоре следствие определится с мерой пресечения.

Официально о задержании главы «Калины ойл» не сообщали ни в правоохранительных органах, ни в самой компании. Как удалось выяснить “Ъ”, следственные действия прошли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии), которое расследует управление ФСБ по Воронежской области.

Источник “Ъ” в правоохранительных органах объяснил, что оперативники изучают серые схемы по обналичиванию денег.

Топливная компания «Калина ойл» была основана в 2002 году. По собственным данным, сейчас она владеет сетью из более чем 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Согласно Kartoteka.ru, Валерий Борисов владеет и руководит почти десятком ООО, среди которых есть фирмы, занимающиеся продажей топлива и управлением недвижимостью, зарегистрированные в Воронежской области и Калмыкии.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности — не первое, которое расследовалось в отношении господина Борисова. В августе 2018 года после обысков в офисах «Калина ойл» сотрудники воронежских управлений ФСБ и Следственного комитета России задержали бизнесмена по обвинению в мошенническом возмещении НДС. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель в 2011–2018 годах организовал между подконтрольными ему компаниями серию фиктивных сделок по купле-продаже автозаправочных комплексов и топлива. На их основании компании подавали в налоговую декларации для возврата НДС. Сумма ущерба составила 65 млн руб.

После задержания Валерий Борисов пошел на сделку со следствием и полностью вернул в бюджет незаконно полученные деньги. Тогда его не стали заключать под стражу, однако перед передачей дела в суд предприниматель нарушил запрет определенных действий, уехав в Германию, после чего его на четыре месяца отправили в СИЗО. В мае 2019 года господина Борисова отпустили под залог 3 млн руб., а в сентябре приговорили к двум годам колонии общего режима. На свободу условно-досрочно он вышел через восемь месяцев.

Сергей Толмачев, Воронеж