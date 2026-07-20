Госэкспертиза одобрила строительство новой гимназии №116 в Екатеринбурге

Управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на строительство нового корпуса гимназии №116 в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании Forum Фото: Пресс-служба компании Forum

Новый корпус разместится на пересечении улиц Ухтомской и Волгоградской, недалеко от ТРЦ «Радуга Парк». Здание рассчитано на 900 учащихся: 200 мест предусмотрено для начальной школы и 700 —для основной и средней.

Помимо стандартных учебных классов и спортивных залов, в комплексе появятся современные пространства для дополнительного образования детей. Среди них: помещения для кружковой деятельности и самоподготовки, кабинет психологической разгрузки, медиацентр с профессиональными студиями звукозаписи и видеозаписи, комната совета старшеклассников, оранжерея, видеозал и конференц-зал для педагогов.

Проект предусматривает максимальную гибкость использования помещений. Например, помещения IT-полигонов будут задействованы как для уроков информатики, так и для занятий робототехникой, VR-технологиями и 3D-моделированием.

«При проектировании здания гимназии мы старались сделать его комфортным не только для педагогов и школьников, но и их родителей. Благодаря продуманной системе доступа и насыщенной инфраструктуре здание гимназии может стать общественным центром для всего микрорайона»,— рассказала ведущий архитектор девелопера Forum по социальным объектам Виктория Суханова.

На прилегающей территории организуют функциональное зонирование: площадки для отдыха и подвижных игр, школьный стадион, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, универсальную спортивную зону, места для прыжков в длину, воркаута и сдачи нормативов ГТО. Появятся амфитеатры, площадка для изучения правил дорожного движения, прогулочные зоны, озеленение и современные малые архитектурные формы.

Работа над проектом ведется с 2024 года. Сроки начала строительства будут зависеть от включения финансирования в муниципальный бюджет.

Дарья Храмцова