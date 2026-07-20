В Екатеринбурге осудили двух фигурантов дела об убийстве с расчленением

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Ирине Трушковой и Сергею Кирееву по делу об убийстве и расчленении женщины в 2003 году. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга

По данным суда, в мае 2003 года фигуранты вместе с неустановленным соучастником пригласили в гости в квартиру Трушковой ее близкую подругу. После того как женщина вошла в квартиру, злоумышленники напали на нее. Каждый нанес ей множественные удары руками и ногами по телу. Затем Трушкова нанесла потерпевшей удары острым предметом в область шеи, после чего один из соучастников задушил женщину. Киреев, как установил суд, следил за обстановкой, чтобы предупредить остальных о появлении посторонних.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перенесли тело в ванную комнату и расчленили его. Останки упаковали в чемодан, сумку и пакеты, после чего вывезли и спрятали в трех разных местах на территории Кировского района Екатеринбурга. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, останки потерпевшей в разное время в мае-июне 2003 года находили горожане. В ходе расследования благодаря проведенным экспертизам удалось установить личность потерпевшей и принадлежность ей обнаруженных фрагментов тела.

«Личности обвиняемых в совершении этого жестокого преступления установили оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 3 совместно с коллегами из городского управления в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Фигуранты были крайне удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С учетом вердикта присяжных суд назначил Ирине Трушковой 13 лет и 3 месяца колонии общего режима, Сергею Кирееву — 11 лет колонии строгого режима. По эпизоду разбойного нападения (п. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ) подсудимых оправдали в связи с неустановлением события преступления.

Полина Бабинцева