25 пострадавших госпитализированы после удара БПЛА по автобусу в Шебекино
25 пострадавших госпитализированы после удара беспилотника по автобусу в Шебекино Белгородской области. Один из раненых — несовершеннолетний. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».
По оперативным данным, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека получили медицинскую помощь амбулаторно. Врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. Лечение пострадавших координирует Федеральный центр медицины катастроф министерства.
При ударе беспилотника по пассажирскому автобусу погибли пять человек. Среди них — четыре женщины и 17-летний подросток, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его данным, при атаке пострадали 23 человека.
Город Шебекино, где произошел удар БПЛА по автобусу, расположен в Белгородской области, всего в 6 километрах от границы с Украиной. Из-за своего приграничного расположения, город и его округ регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам. Это приводит к ранениям мирных жителей, повреждениям инфраструктуры, а порой и к обесточиванию целых сел.
За прошедшее время зафиксировано множество случаев травмирования людей при атаках БПЛА в Шебекино и Шебекинском округе. Пострадавшие получают минно-взрывные травмы, осколочные ранения и баротравмы, а медицинскую помощь им оказывают, в частности, в Шебекинской центральной райбольнице и городской больнице №2 Белгорода. В регионе также устанавливается ракетная опасность и вводятся ограничения, например, на продажу алкоголя.