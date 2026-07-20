25 пострадавших госпитализированы после удара БПЛА по автобусу в Шебекино

25 пострадавших госпитализированы после удара беспилотника по автобусу в Шебекино Белгородской области. Один из раненых — несовершеннолетний. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По оперативным данным, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека получили медицинскую помощь амбулаторно. Врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. Лечение пострадавших координирует Федеральный центр медицины катастроф министерства.

При ударе беспилотника по пассажирскому автобусу погибли пять человек. Среди них — четыре женщины и 17-летний подросток, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его данным, при атаке пострадали 23 человека.