Пять человек погибли, 23 ранены при ударе БПЛА по автобусу в Шебекино

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Белгородской области, включая Шебекино, регулярно происходят атаки беспилотников, часто атакуются именно транспортные средства, включая автобусы. Так, 19 мая 2025 года беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино, ранив водителя. 5 августа 2024 года в селе Вязовое Краснояружского района беспилотник также атаковал автобус, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. В октябре 2025 года в селе Илек-Кошары Ракитянского района при атаке беспилотника на рейсовый автобус пострадали трое: водитель и две пассажирки.

Ситуация в Шебекино обострилась в последние годы. С начала июня 2023 года город постоянно находился под обстрелами, что привело к массовой эвакуации жителей. Например, 2 июня 2023 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил о постоянных обстрелах города, а в ночь на 31 мая 2023 года по городу был нанесен массированный удар. На фоне продолжающихся атак власти объявили о вывозе детей из Шебекинского городского округа. Шебекино находится всего в 6 км от границы с Украиной, что делает его особо подверженным атакам.