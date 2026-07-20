Доля ИИ-трафика на ресурсы СМИ и электронной коммерции выросла вдвое

Новостные ресурсы и площадки электронной коммерции стали основными целями ИИ-ботов. Доля запросов нейросетей к таким ресурсам увеличилась в два раза, до 2% от всего трафика. Контент маркетплейсов и СМИ подходит для обучения нейросетей из-за частого обновления, однако растущая доля ИИ-трафика может приводить к снижению числа органических переходов и излишнему копированию контента и ассортимента, предупреждают аналитики.

Лидерами по количеству ИИ-трафика в июне стали сайты электронной коммерции и медиа, рассказали “Ъ” в Servicepipe. На нейросети и ботов, которые обращаются к ресурсам СМИ и e-com, приходится по 1% от всего трафика, анализируемого компанией. За аналогичный период прошлого года у СМИ было 0,5%, у e-com — 0,3%. При этом в период крупных распродаж доля ботов на ресурсах электронной коммерции вырастала в пике до 3%, а на новостных сайтах в дни острых информационных поводов — до 3,5%, говорят в компании.

За январь—октябрь 2025 года совокупный исходящий органический трафик нейросетей на цитируемые им сайты в России увеличился более чем в девять раз. Что касается СМИ, в первом полугодии 2025 года информационные сайты столкнулись с потерей в среднем 30% органического трафика из-за ИИ.

Подробности в материале «Интеллект пошел учиться».