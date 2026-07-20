Сборная Бельгии решила закончить сотрудничество с тренером Руди Гарсией

Королевская футбольная ассоциация Бельгии решила не продлевать сотрудничество с тренером Руди Гарсией, готовившим сборную страны к чемпионату мира 2026 года. Об этом объявила пресс-служба ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Руди Гарсия, безусловно, внес вклад в возрождение “Красных дьяволов”. Он был назначен главным тренером в непростой спортивной и финансовой ситуации. Во многом благодаря его усилиям и опыту удалось восстановить командную сплоченность и добиться хорошего результата на прошедшем чемпионате мира», — процитировала пресс-служба спортивного директора Винсента Маннарта.

Господин Гарсия поблагодарил игроков сборной, Винсента Маннарта и всех болельщиков. «Я оставляю сборную Бельгии в дивизионе A Лиги наций и среди восьми лучших команд мира»,— подчеркнул тренер.

Французский тренер Руди Гарсия возглавил бельгийскую сборную 1 февраля 2025 года. На тренерской должности он сменил Доменико Тедеско. Контракт господина Гарсии с футбольной ассоциацией Бельгии действует до 31 июля 2026 года. На чемпионате мира этого года сборная Бельгии дошла до стадии одной четвертой финала, обыграв на стадии плей-офф команды Сенегала и США. В одной четвертой она уступила будущему чемпиону мира — сборной Испании.