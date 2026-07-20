Тюменского застройщика будут судить по делу о мошенничестве на 243 млн рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего предпринимателя. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов на сумму 243,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по декабрь 2024 года предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере строительства малоэтажных жилых домов, заключил договоры на строительство домов с 86 жителями региона. Получив деньги, он для видимости добросовестного исполнения договорных обязательств провел часть подготовительных и строительных работ, а затем от дальнейшего строительства уклонился. В результате дома остались недостроенными, а деньги заказчикам возвращены не были. Общая сумма ущерба составила 243,5 млн руб.

Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд наложил арест на имущество и транспортные средства обвиняемого.

Потерпевшими заявлены иски о возмещении ущерба. Дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева