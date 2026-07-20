Более 6 млрд рублей внесли липчане в программу долгосрочных сбережений

С января по июнь 2026 года жители Липецкой области заключили более 22 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на общую сумму 564 млн руб. Всего же за 2,5 года действия программы липчане оформили около 103 тыс. договоров на сумму свыше 6 млрд руб. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Центробанке напомнили, что в ПДС могут участвовать все граждане старше 18 лет. Чтобы начать формировать сбережения, требуется заключить договор с тем или иным негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором программы.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что за первый квартал 2026-го жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений 9 млрд руб., что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период к ПДС в Черноземье присоединились 80,4 тыс. человек — на 19% больше, чем годом ранее. Всего же с момента старта программы в 2024 году и до апреля 2026-го в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров и перечислили на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб.

Денис Данилов