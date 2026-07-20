Новым президентом Венгрии может стать шахматистка Юдит Полгар

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил выдвинуть на пост президента страны гроссмейстера Юдит Полгар, которая считается лучшей шахматисткой в истории. В случае согласия она заменит на этом посту Тамаша Шуйока, единомышленника предыдущего премьера Виктора Орбана. Шуйок, избранный президентом в 2024 году, был вынужден уйти после двух месяцев сопротивления намерению новой власти отстранить его.

Из-за нежелания главы государства Тамаша Шуйока и других неугодных новому правительству чиновников уходить добровольно Мадьяру пришлось не ограничиваться уговорами. Он инициировал внесение 17-ой поправки к конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий действующего президента, мотивировав это решение «серьезным падением общественного доверия» к господину Шуйоку. На прошлой неделе венгерский парламент, две трети которого составляет «Тиса», поддержал принятие этой поправки. Тамашу Шуйоку не осталось ничего другого, кроме как подписать это решение, фактически завершившее его президентский срок.

«Моя подпись под этим документом является окончательным заверением моего уважения к обязанностям президента республики и к самому институту президентства»,— сказал он. Уходящий президент, избранный в 2024 году, назвал произошедшее беспрецедентным, поскольку «ради получения политической власти были растоптаны ключевые принципы свободного общества».

Подробнее — в материале «Премьер Венгрии сделал ход гроссмейстером».