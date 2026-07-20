Премьер Венгрии сделал ход гроссмейстером

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил выдвинуть на пост президента страны гроссмейстера Юдит Полгар, которая считается лучшей шахматисткой в истории. В случае согласия она заменит на этом посту Тамаша Шуйока, единомышленника предыдущего премьера Виктора Орбана. Шуйок, избранный президентом в 2024 году, был вынужден уйти после двух месяцев сопротивления намерению новой власти отстранить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юдит Полгар

Фото: Peter Schneider / Keystone / AP Юдит Полгар

Фото: Peter Schneider / Keystone / AP

В апреле после победы на парламентских выборах в Венгрии лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал, что на посту премьера добьется отстранения от власти президента и других высокопоставленных чиновников, связанных с Виктором Орбаном — лидером партии «Фидес», возглавлявшим правительство страны последние 16 лет. И даже установил дедлайн для отставки президента — 31 мая.

Из-за нежелания главы государства Тамаша Шуйока и других неугодных новому правительству чиновников уходить добровольно Мадьяру пришлось не ограничиваться уговорами.

Он инициировал внесение 17-ой поправки к конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий действующего президента, мотивировав это решение «серьезным падением общественного доверия» к господину Шуйоку. На прошлой неделе венгерский парламент, две трети которого составляет «Тиса», поддержал принятие этой поправки. Тамашу Шуйоку не осталось ничего другого, кроме как подписать это решение, фактически завершившее его президентский срок.

«Моя подпись под этим документом является окончательным заверением моего уважения к обязанностям президента республики и к самому институту президентства»,— сказал он. Уходящий президент, избранный в 2024 году, назвал произошедшее беспрецедентным, поскольку «ради получения политической власти были растоптаны ключевые принципы свободного общества».

После сложения им полномочий обязанности президента перешли на месяц к спикеру парламента Агнеш Форстхоффер. Однако еще до завершения всех формальных процедур Петер Мадьяр обозначил, что хочет видеть на посту нового президента Венгрии другую женщину. В начале июля премьер опубликовал фотографию cо знаменитой шахматисткой Юдит Полгар, положив начало спекуляциям о том, что именно ее кандидатура рассматривается на должность президента.

19 июля Мадьяр признал это официально: по его словам, выдвинуть шахматистку на пост главы государства предложили представители науки, культуры и спорта Венгрии. Он этот выбор поддержал.

«Нашей стране нужны единство, мир и такой президент, которым каждый венгр мог бы гордиться. Должность президента республики — это не профессия и не рабочее место, а высшая форма служения. Задача президента — служить и представлять. Всех венгров. Юдит Полгар, которую видные представители венгерской общественной жизни предложили на пост президента республики, именно такой человек»,— написал он в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

49-летняя уроженка Будапешта Юдит Полгар в течение 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) и стала первой женщиной, вошедшей в десятку сильнейших шахматистов и преодолевшей рейтинг 2700. В 1990-е, в возрасте 15 лет она стала самым юным на тот момент гроссмейстером, причем с самого начала своей карьеры играла в мужских турнирах. Полгар побеждала 11 чемпионов мира по шахматам, включая Магнуса Карлсона и Анатолия Карпова. В 2014 году Полгар завершила карьеру, а позже стала почетным вице-президентом FIDE.

История вопроса Кто из государственных деятелей был шахматистом В Латвии гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола последовательно занимала посты министра экономики (2014–2016) и министра финансов (2016–2019). Покинула парламент в 2021 году ради должности управляющего директора FIDE. В США губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон играет в шахматы с 12 лет. Подражая гроссмейстеру Бобби Фишеру, в юности подписывался «Бобби Ф.» и даже изучал русский язык, чтобы читать советские шахматные журналы. Имеет звание национального мастера Шахматной федерации США, дважды выигрывал чемпионат штата. В России гроссмейстер Сергей Карякин, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный обладатель этого звания в возрасте 12 лет, в 2016-м претендовал на звание сильнейшего шахматиста планеты. В 2024 году перешел на государственную службу, став сенатором от Республики Крым. В Сербии президент Александр Вучич в юности выиграл чемпионат Белграда по шахматам. В марте 2019 года, когда во время массовых антиправительственных протестов его резиденция была осаждена демонстрантами, он опубликовал фотографию за партией с главой МВД, сопроводив ее подписью «В резиденции короткий отдых перед послеобеденными делами».

Политикой шахматистка никогда не занималась. Но Мадьяр счел преимуществом именно тот факт, что свое влияние Полгар заработала реальными достижениями, а не политическими связами. В ближайшее время премьер ожидает ответа шахматистки, а в случае ее согласия вынесет вопрос о ее назначении на голосование в парламент.

Полномочия президента Венгрии, избираемого путем тайного голосования в парламенте сроком на пять лет, в основном церемониальные, однако он может отклонять принятые законы или направлять их на доработку депутатам. По этой причине, очевидно, новому главе правительства Венгрии было столь важно сменить ставленника «Фидес» и единомышленника предыдущего премьера на более нейтральную фигуру.

Лусине Баласян