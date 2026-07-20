В Орловском ГАУ вновь ищут подрядчика по ремонту общежития за 160 млн

Орловский государственный аграрный университет (ГАУ) имени Парахина снова объявил электронный конкурс на поиск подрядчика по ремонту общежития №1 на улице Веселой, 21 в областном центре. Начальная цена контракта — 160 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидии федерального бюджета. В рамках капитального ремонта подрядчику предстоит заменить инженерные коммуникации, перегородки, окна и двери, устроить новые покрытия полов, потолков и облицовку стен. Дополнительно необходимо смонтировать системы пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа, молниезащиты и заземления. Также победитель торгов должен отремонтировать крыльцо и благоустроить прилегающую территорию, в том числе установить скамейки и спортивное оборудование. Завершить работы необходимо до 15 декабря 2027 года. Гарантия — пять лет.

Общая площадь девятиэтажного общежития с подвалом составляет 9,7 тыс. кв. м. Год постройки — 1987-й.

Заявки на конкурс принимаются до 5 августа, итоги подведут 10-го.

В мае подрядчиком капитального ремонта общежития №1 Орловского государственного аграрного университета стало липецкое ООО «Центр фасадных технологий» Сергея Дедяева и Юрия Сушкова. Контракт с компанией заключили за 149,9 млн при начальной цене 160 млн руб. Однако, по данным портала госзакупок, соглашение расторгли в начале июля. Основанием стал односторонний отказ подрядчика от исполнения контракта по причине «неисполнения заказчиком своих обязательств».

Кабира Гасанова