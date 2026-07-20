Суд вернул прокурору дело главы «Запсибмоста», давшего взятку вице-мэру Барнаула

Октябрьский райсуд Томска отменил приговор в отношении директора ООО «Запсибмост» Дениса Илюшина, обвиняемого в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. Уголовное дело возвращено прокурору, указывается в карточке дела.

По версии СУ СКР Томской области, в феврале 2022 года фигурант дела передал через посредника замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву 250 тыс. руб. Взятка, считают правоохранители, «предназначалась для обеспечения возможности беспрепятственно и без негативных для организации последствий осуществлять свою деятельность при выполнении контрактов, курируемых указанным должностным лицом».

В феврале 2026 года директора компании признали виновным в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы условно. Как писал «Ъ-Сибирь», Антона Шеломенцева осудили в июне 2025 года. По двум эпизодам получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ) экс-чиновника приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,1 млн руб. Пост. 174.1 УК РФ (отмывание денег) бывшему замглавы Барнаула присудили штраф 5 тыс. руб. и освободили от наказания в виду истечения срока давности.