В элитном ЖК на Страстном бульваре в центре Москвы произошел пожар

В восьмиэтажном жилом доме на Страстном бульваре, 10, корпус 1 в Москве произошел пожар. Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, сообщила пресс-служба МЧС по Москве. По этому адресу находится элитный жилой комплекс «Дом на Страстном бульваре».

Загорелись стройматериалы на крыше здания. Первый очаг был потушен, сообщили ТАСС в оперативных службах. Его площадь составила 20 кв. м. Для тушения спасатели вскрыли кровлю.

Пожарные продолжают тушить второй очаг возгорания на мансардном этаже. Площадь увеличилась до 200 кв. м. Тушение осложняет затрудненный доступ в подкровельное пространство. Информации о пострадавших не поступало. Всего эвакуировано 20 человек.

Дептранс сообщил, что движение по Большой Дмитровке от Козицкого переулка до Страстного бульвара перекрыто на время работы экстренных служб.