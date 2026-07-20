ЕС оштрафовал AliExpress на €550 млн за продажу нелегальных товаров

Еврокомиссия оштрафовала китайскую торговую площадку AliExpress на €550 млн за недостаточные меры по предотвращению продаж нелегальных товаров, сообщает Financial Times. Это крупнейший штраф, наложенный в соответствии с европейским Законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Как заявила еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен, распространение поддельной одежды, небезопасных игрушек и опасной косметики не является неизбежными издержками онлайн-торговли, а представляет собой прямое нарушение обязательств со стороны AliExpress. Она подчеркнула, что риски должны выявляться системно, а размер платформы не служит оправданием для несоблюдения правил.

Теперь до конца октября компания должна представить план действий, подробно описывающий, как будут происходить оценка и снижение рисков продажи на платформе незаконных товаров. AliExpress, в свою очередь, назвала штраф «непропорциональным» и заявила о несогласии с решением.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время Евросоюз оказывает все больше давления на китайских онлайн-ритейлеров, стараясь защитить европейских продавцов от недобросовестной конкуренции. С 1 июля Евросоюз ввел фиксированную пошлину в €3 за посылку для борьбы с потоком дешевых товаров из стран вне ЕС, в первую очередь из Китая.

Екатерина Наумова