В Приморье возбудили дело против эмигрантов из-за вылова краба на 2,5 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дела о мошенничестве в Приморском крае, в том числе с крупными суммами, не являются чем-то исключительным. Правоохранительные органы региона регулярно возбуждают уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Среди таких дел были расследования, связанные с туристическим кэшбэком на 83 млн рублей, махинациями с землей на 54 млн рублей, а также с хищениями активов строительных компаний и заводов. Также были случаи мошенничества, связанные с незаконным предпринимательством экс-депутатов, как, например, у Сергея Сопчука, который, по версии следствия, незаконно управлял золотодобывающим предприятием, несмотря на депутатский статус. Аналогично, бывший кандидат в губернаторы Андрей Ищенко обвинялся в мошенничестве при строительстве дома на сумму более 105 млн рублей.

В сфере рыболовства также происходили крупные скандалы. Например, дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, известный как «крабовый король», заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей, а также за организацию убийства. Судебные иски против него и связанных с ним компаний превысили 358 млрд рублей, поскольку он, по версии Генпрокуратуры, выводил средства от добычи водных биоресурсов на иностранные счета. Этот прецедент показывает, что власти активно борются с незаконным выводом капитала и иностранным контролем над стратегически важными отраслями.

Вообще в Приморье ранее уже были прецеденты мошенничества, затрагивающие квоты на вылов краба. Например, в 2019 году компания «Восход», связанная с сыном губернатора Приморья Никитой Кожемяко, приобрела доли квот на вылов крабов за 3,56 млрд рублей. В 2023 году Росрыболовство обратилось в суд с заявлением о расторжении договора с этой компанией из-за недоосвоения квот на равношипного краба. Другим примером является ситуация с Дмитрием Дремлюгой, которого обвиняли в контрабанде более 3 тысяч тонн краба стоимостью свыше 1 млрд рублей, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей на 72,9 млн рублей. С него и его партнеров было взыскано 17,4 млрд рублей в федеральный бюджет за ущерб водным биоресурсам, позднее также 4,3 млрд рублей за нарушение природоохранного законодательства.

При отсутствии подозреваемых на территории России, как в случае с Козловыми, добиться привлечения к ответственности становится крайне сложно. Например, экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, фигурировавший в деле о незаконном предпринимательстве, также скрылся от следствия за границей, при этом суд вынес решение о его заочном аресте и объявил его в международный розыск. Известный рыбопромышленник Олег Кан также объявлен в международный розыск, несмотря на сообщения о его смерти, которые Генпрокуратура сочла инсценировкой. Аналогичные проблемы с экстрандицией могут возникнуть и в случае с Козловыми.