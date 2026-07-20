На Урале полиция задержала курьеров мошенников, похитивших 8 млн у предпринимателя

Свердловские полицейские задержали четверых курьеров телефонных мошенников, которые похитили восемь млн руб. у предпринимателя из Богдановича. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передать деньги злоумышленникам помог 18-летний сын потерпевшего, ставший жертвой мошеннической схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полковника Горелых, молодому человеку поступил звонок от якобы сотрудника службы доставки маркетплейса. Поскольку семья ожидала посылку, он не заподозрил обмана и сообщил код из поступившего СМС.

После этого с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они заявили, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а злоумышленники пытаются оформить кредиты на него и его родителей, якобы чтобы направить деньги на финансирование ВСУ.

Далее мошенники убедили молодого человека установить стороннее приложение для связи и почти 11 часов удерживали его на постоянной связи. Под угрозой привлечения к ответственности они запретили рассказывать о происходящем родственникам.

«Затем под предлогом проведения так называемого «онлайн-обыска» грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи. Обнаружив сейф, они убедили, "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию»»,— рассказал Валерий Горелых.

После этого сын предпринимателя забрал из сейфа 8 млн руб. и передал деньги курьеру в Заречном.

Первым полицейские задержали 18-летнего жителя Березников (Пермский край). Позже были задержаны еще трое его земляков. В настоящий момент все четверо находятся под арестом в СИЗО Камышлова (Свердловская область).

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным полиции, фигуранты дали признательные показания. Изъятые деньги направили на экспертизу, после чего их планируют вернуть владельцу.

Полина Бабинцева