Бастрыкину доложат о подростках, нападающих на прохожих в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту хулиганских действий подростков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным СКР, в медиапространстве появилась информация о жалобах жителей многоквартирного дома на группу подростков, которые регулярно собираются во дворе, распивают спиртные напитки, устраивают драки и нападают на прохожих. Отмечается, что в компании находится малолетняя девочка без присмотра.

По факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Алексею Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева