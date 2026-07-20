Детский лагерь и турбаза воронежского авиазавода подешевели на 17%

Объявлен повторный аукцион на имущество воронежского авиазавода в Железнодорожном районе облцентра (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Речь идет о закрытых детском оздоровительном лагере «Салют» и базе отдыха «Звездный». Начальная цена лота с прошлых торгов упала почти на 17%: с 233,8 млн до 194,3 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

«Салют» не работает с 2012 года. Детский лагерь включает в себя спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на его территории обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планируют передать вместе с лагерем.

«Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База отдыха не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном земельном участке — его площадь равняется 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года. Подъехать к объектам можно по грунтовой дороге.

Цена отсечения составляет 145,7 млн руб. Шаг понижения начальной стоимости равняется 12,1 млн руб., шаг повышения — 3,9 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет 19,4 млн руб.

Подавать заявки можно до 18 августа. Итоги планируют подвести 20 августа. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Параллельно продаются еще два актива ВАСО: здание южной приводной за 4,2 млн руб. и площадка для складирования материалов летного отряда за 10 млн руб. Оба объекта расположены в Воронеже: первый — на улице Острогожской, второй — на улице Циолковского. Итоги этих тендеров подведут 21 августа и 11 августа соответственно.

Алина Морозова