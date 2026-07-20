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Сегодня — о шахматах. По случаю 60-летия Международного дня шахмат. День отмечается 20 июля с 1966. Дата выбрана в честь основания FIDE —шахматной федерации, которая, в свою очередь, возникла в 1924 году. В советские годы шахматы сопровождали нас повсюду. Бульвары, парки, заводы, ДК, пионерлагеря — везде устраивались турниры. Первый отечественный чемпион — Александр Алехин. Идеологические триумфы, победа интеллектуалов соцлагеря над капиталистами, невозможность иного исхода.

В 1928 году, вместе с вышедшим романом «12 стульев» появляются Нью-Васюки, которые Остап Бендер, как вы помните, твердо планировал превратить в центр межпланетного шахматного туризма, с последующим переносом туда и столицы. Мне всегда очень нравился эпизод с комичным сеансом одновременной игры. На предложение соперника остановить коня, который «так не ходит», Остап отвечает: «Конь так не ходит! Это вы в академиях своих выучились, а мы в семинариях не обучались». Я, кстати, как-то побывал Козьмодемьянске — волжском купеческом городке в Республике Марий Эл, который считается прообразом легендарных Васюков.

А самая скандальная серия на звание чемпиона мира проходила на Филиппинах в 1978 году. Между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Она вошла в историю как «Битва экстрасенсов за шахматную корону». Штаб невозвращенца Корчного тогда позвал двух йогов, они должны были из зрительного зала «защищать» шахматиста от гипноза. А гипнотизер как раз был из советского лагеря – врач-психиатр Владимир Зухарь во время партий пристально смотрел на Корчного. Ну и потом дело дошло до абсурда. То черничный йогурт нельзя подать Карпову, потому что это спецсигнал, то претендент Корчной надел зеркальные очки, чтобы защититься от гипноза, но они стали отсвечивать и мешать действующему чемпиону. В конце серии шахматисты уже и руки друг другу не пожимали, и общались исключительно через судью. К слову, перед финальной партией счет был равным 5:5, хотя ранее у Карпова было большое преимущество по победам. Чемпион сменил обстановку и проветрился в Маниле. И сумел дожать серию, сохранив корону.

Дмитрий Буткевич