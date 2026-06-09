В ОДК-УМПО прокомментировали намерения поставщика подать на банкротство

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) находится в экономически устойчивом положении и работает в штатном режиме, заявили в предприятии телеканалу UTV.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее московский поставщик металлопроката пригрозил заводу банкротством. Это второй случай, когда контрагенты ОДК-УМПО намерены подать заявление о его несостоятельности.

В пресс-службе компании отметили, что она планомерно исполняет свои обязательства перед контрагентами.

Идэль Гумеров