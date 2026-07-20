WTA обязала теннисисток проходить гендерное тестирование

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела для спортсменок обязательное гендерное тестирование на наличие гена SRY. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.

Для тестирования необходимо сдать мазок из полости рта. При отсутствии гена, связанного с развитием организма по мужскому типу, теннисистку допустят к участию в турнирах под эгидой WTA. При положительном результате спортсменку временно отстранят от соревнований для прохождения дополнительного обследования.

По информации источника, новые правила вступили в силу с 1 июля. Отмечается, что в случае отказа от прохождения теста к теннисисткам могут быть применены дисциплинарные меры.

В марте Международный олимпийский комитет объявил о «новой политике защиты женского спорта в олимпийском спорте». К участию в женских соревнованиях на Играх-2028 допустят только тех атлеток, чей пол будет определен с помощью однократного генетического теста.

Таисия Орлова