Логистику через центр продаж услуг на СвЖД оптимизировали 75 компаний за полгода

В первом полугодии 2026 года специалисты Центра продажи услуг (ЦПУ) ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге (СвЖД) обеспечили организацию доставки продукции для 75 предприятий, из которых 23 клиента воспользовались услугами по впервые заключенным договорам, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Объем грузоперевозок, оформленных через центр в январе-июне, превысил 338 тыс. тонн. В июне услуги получили 34 заказчика, включая троих новых партнеров.

Так, в Алапаевске (Свердловская область) для завода металлургической продукции в ОЭЗ «Титановая долина» в июне была организована отправка стальных помольных шаров на Южный Урал и в Казахстан с сопровождением груза и ежедневным информированием о дислокации груза. До конца года планируется перевезти более 90 тыс. тонн, а к 2027 году предприятие выйдет на проектную мощность и планирует развивать подъездные пути необщего пользования.

Для другого клиента из металлургической отрасли силами СвЖД выполнена погрузка и доставка проката в контейнер для доставки на объекты газодобычи по маршруту Шарташ — Лабытнанги — Карская. Первые 13 тонн перевезены в июле. Экономическая выгода для клиента составила 75% в сравнении с перевозками автотранспортом. Планируются регулярные отправки продукции по северному завозу 1-2 контейнера в месяц.

Основными клиентами ЦПУ являются предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), заказывающие комплексные логистические решения для экономии времени и повышения экономического эффекта. Помимо базовой услуги перевозки, они заказывают доставку «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление пакета перевозочных документов. Основные грузы — строительная и лесная продукция, промышленное оборудование и прочие.

Ирина Пичурина