В Севастополе обострились проблемы с электроснабжением

В Севастополе усугубились проблемы с электричеством из-за дополнительных ограничений мощности на всем Крымском полуострове. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова… Нам пришлось отказаться от режима «2 через 6», так как мощности в системе сейчас мало»,— отметил господин Развожаев. По его словам, в первую очередь электроэнергию подают в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.

Перебои с электроснабжением начались в Севастополе в конце июня после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. 24 июня в городе наступил блэкаут. С проблемами с энергообеспечением также столкнулась большая часть Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь