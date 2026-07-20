«Разузнав о производстве резиновой обуви, они сочинили собственный дизайн»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Скотт Симмонс из Колорадо больше 10 лет занимался серьезным бизнесом, производил фототехнику и даже запатентовал несколько изобретений. Но со временем бизнес надоел, и Симмонс решил, что всех денег не заработаешь — комфорт важнее. Несколько лет он посвятил любимому хобби — яхтингу. В 2002 на Карибах он приобрел по случаю моряцкие галоши — идеальную обувь яхтсмена, удобную и не скользившую по палубе.

Обувь оказалась столь удачной, что Симмонс и двое его друзей Линдон Хансон и Джордж Бедекер, тоже бизнесмены средней руки, решили не упускать случая. Разузнав побольше о производстве резиновой обуви, они сочинили собственный дизайн тапочек для яхтсменов из вспененной смолы, грубых и неуклюжих, но удивительно комфортных. Они рассчитывали продавать 25-30 пар в год, но уже через три года продажи взлетели до 6 млн пар. На яхтах ходили немногие покупатели, остальные просто считали, что комфорт важнее. Главное — об этом не забывать.

Павел Шинский