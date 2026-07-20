«С его помощью пользователи могут настраивать свой автомобиль мечты»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В 2007 году в Мюнхене, рядом со своей штаб-квартирой, компания BMW открыла культурно-развлекательный центр BMW Welt. Помимо музея марки, ресторанов и сувенирных магазинов там был еще как бы прообраз шоу-рума будущего. Там можно было сесть перед огромным экраном и, управляя, контроллером iDrive, сконфигурировать себе машину. Помню, мы с коллегой «нарисовали» там «единичку» BMW: красную трехдверку с самыми красивыми колесными дисками и самым мощным на тот момент мотором.

Разумеется, спустя почти два десятка лет у клиентов BMW возможностей стало побольше. В том числе они могут воспользоваться услугами искусственного интеллекта. Мюнхенский бренд похвастался на днях, что первым среди автопроизводителей расширил цифровое взаимодействие с клиентами, представив конфигуратор автомобилей в виде плагина для ChatGPT. С его помощью пользователи могут в естественном диалоге настраивать свой автомобиль мечты, получая рекомендации по моделям и комплектациям на базе данных BMW. Конфигуратор доступен как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах.

Пользователи описывают свои требования на естественном языке, указывая параметры вроде вместительности, дорожного просвета, типа силовой установки или назначения автомобиля. Затем они получают предложения подходящих моделей и конфигураций, которые можно сравнивать, дорабатывать и уточнять. Разумеется, при этом можно учитывать такие факторы, как эксплуатационные расходы, динамика, цвет, модель и полный привод.

Примерно полгода назад марка BMW показала рекламный ролик, показывающий, как ChatGPT помогает клиентам коротать время в поездке. Дама едет на «семерке» по Мюнхену и спрашивает у голосового помощника, какая картина самая знаменитая в мире? Тот отвечает, что Джоконда. Потом уже от себя добавляет, что хранится она в Лувре и предлагает проложить маршрут до Парижа. Предполагая, вероятно, что все хозяева «семерок» BMW настолько легки на подъем, что готовы бросить все дела и отправиться в 10-часовое путешествие за рулем.

Дмитрий Гронский