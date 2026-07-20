Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fountain O Фото: Fountain O

ИИ-технологии бросили открытый вызов кинематографу. Параллельно с прокатом «Одиссеи» Кристофера Нолана вышел фильм «Одиссей: Падение» — 135-минутная картина, почти полностью созданная с помощью нейросетей. Принципиальные отличия наблюдаются почти в каждом аспекте производства.

В своем эпосе за $250 млн Нолан использовал натурные съемки в Греции, Марокко, Сицилии и Исландии, материал писали на 70-мм пленку IMAX, саундтрек доверили оскароносному Людвигу Йоранссону, а на главные роли режиссер взял Мэтта Деймона, Зендею, Тома Холланда и Шарлиз Терон. У ИИ-картины «Одиссей: Падение» бюджет примерно в 5 тыс. раз меньше, подсчитали аналитики портала о поп-культуре Fortress of Solitude. Вместо звезд Голливуда, камер и пленки IMAX — генеративная модель Kling. Облачные серверы вместо экспедиций на натуру. На дубляже цифровых актеров — голос самого режиссера Аша Куши.

Продюсеры киностудии Fountain 0, которая сняла ИИ-картину, намеренно приурочили ее релиз к премьере работы Кристофера Нолана. В качестве цели они заявляют возможность для зрителей сравнить две экранизации Гомера напрямую. Это уже вторая работа студии. В июне 2026 года их фильм «Сны фиалок» (Dreams of Violets) стал первой полнометражной картиной, полностью созданной с помощью генеративного ИИ, которая попала в лайнап крупного международного кинофестиваля. Эту драму о протестах в Иране, снятую за $2 тыс., отобрали для нью-йоркского TriBeCa.

Режиссер «Одиссея: Падение» Аш Куша подчеркнул, что нейросети для него — это инструмент независимого автора, а не замена человеческому видению. Стоит признать такой подход как минимум любопытным. И есть желание сравнить его работу с произведением Нолана. Но куда важнее вопрос, который это событие ставит перед всей индустрией кино: если зрителю вдруг станет достаточно возможностей генеративных моделей, то как поменяется экономика производства — от зарплат авторов эффектов до гонораров звезд?

Александр Леви