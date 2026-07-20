Власти ФРГ не допустили россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих

Немецкая ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством Германии отказалась допускать российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в ФРГ в Telegram-канале.

Турнир пройдет в Ганновере с 17 по 23 августа. Отмечается, что DGSV сообщила о своем решении в Европейскую организацию спорта глухих, «в качестве обоснования сославшись на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях».

В посольстве России подчеркнули, что данный шаг является нарушением решения исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о полноценном допуске (с флагом и гимном) российских юниоров. Также в дипведомстве заявили, что позиция DGSV противоречит «основополагающим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим равенство участников спортивных соревнований и недопустимость дискриминации по признаку гражданства или национальной принадлежности».

Арнольд Кабанов