Власти ФРГ не допустили россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих
Немецкая ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством Германии отказалась допускать российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в ФРГ в Telegram-канале.
Турнир пройдет в Ганновере с 17 по 23 августа. Отмечается, что DGSV сообщила о своем решении в Европейскую организацию спорта глухих, «в качестве обоснования сославшись на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях».
В посольстве России подчеркнули, что данный шаг является нарушением решения исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о полноценном допуске (с флагом и гимном) российских юниоров. Также в дипведомстве заявили, что позиция DGSV противоречит «основополагающим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим равенство участников спортивных соревнований и недопустимость дискриминации по признаку гражданства или национальной принадлежности».
Решение властей Германии не допускать российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих вписывается в общую тенденцию, когда ряд стран, включая США и саму Германию, требуют не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Так, министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене, ссылаясь на онлайн-саммит представителей спортивных министерств 35 стран, заявляла о требовании не допускать российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Вице-канцлер и министр спорта Австрии Вернер Коглер также высказывался о невозможности допуска россиян к участию в Олимпийских играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допускал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, однако окончательное решение по участию в парижской Олимпиаде откладывалось. В то же время Международный паралимпийский комитет (МПК), несмотря на частичную дисквалификацию Паралимпийского комитета России, допустил российских паралимпийцев на все соревнования под своей эгидой, включая Паралимпиаду в Париже, также в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Это решение МПК принял, несмотря на то, что МОК в подобных вопросах часто поддавался давлению со стороны западных стран.
В целом, отношения между Россией и Германией на дипломатическом и общественном уровнях характеризуются взаимными протестами и ответными мерами. МИД России неоднократно предостерегал граждан РФ от поездок в Германию без крайней необходимости, ссылаясь на "бесправие для людей определенной национальности". Немецкие власти также обвинялись в запрете вещания российских СМИ, что приводило к зеркальным мерам со стороны России в отношении немецких журналистов и изданий, таких как Deutsche Welle. Все эти события свидетельствуют о значительном ухудшении российско-германских отношений и их влиянии на различные сферы, включая спорт.