Reuters: десятки человек числятся пропавшими на вторые сутки после крушения парома в Гайане

Десятки человек могли погибнуть при крушении парома у берегов Гайаны 18 июля, сообщает Reuters. Всего на пароме MV Barima, шедшем из Джорджтауна в Порт-Кайтуму, находилось 133 человека — 116 пассажиров и 17 членов экипажа. Как отмечает Reuters, 19 июля местные власти заявили, что удалось спасти 67 человек, с тех пор об обнаружении выживших не сообщалось. Поисково-спасательная операция продолжается.

Паром перевернулся поздним вечером 18 июля примерно в 11 км от берега, перед этим подав сигнал бедствия. Министр общественных работ Гайаны Хуан Эджхилл сообщил, что в первые часы после крушения спасательной операции мешала темнота. Кроме того, поиск затруднен тем, что не все люди были указаны в списке пассажиров.

По словам господина Эджхилла, капитан и несколько членов экипажа парома находятся под стражей. Сначала сообщалось, что нет признаков каких-либо нарушений и халатности со стороны экипажа. Однако позже стало известно о положительных тестах на наркотики у нескольких членов экипажа.

Яна Рождественская