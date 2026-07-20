«Россети Тюмень» направят 200 млн рублей на реконструкцию электросетей в Тюменском округе

Системообразующая электросетевая компания (СТСО) Тюменской области приступила к третьей очереди масштабного проекта по реконструкции распределительных сетей в Тюменском муниципальном округе. В текущем году в программу в том числе включена электросетевая инфраструктура, которая ранее являлась бесхозяйной или была передана на баланс СТСО муниципальными образованиями. На повышение надежности электроснабжения жителей 26 населенных пунктов, коттеджных поселков и садовых товариществ «Россети Тюмень» направят порядка 200 млн рублей.

Специалисты проведут работы на 43 энергообъектах классом напряжения 0,4-10 кВ. На 25 трансформаторных подстанциях энергетики обновят ключевое оборудование. Благодаря замене силовых установок мощность питающих центров вырастет от 1,5 до 4 раз. Также специалисты повысят устойчивость 18 линий электропередачи (ЛЭП) к неблагоприятным погодным условиям благодаря монтажу более 27 км современного самонесущего изолированного провода с повышенной износостойкостью.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Роман Лебедев отметил, что решение о проведении реконструкции принял Штаб СТСО по результатам аудита технического состояния принятых на баланс бесхозяйных и муниципальных энергообъектов и с учетом мнения местных жителей.

«Участки сети в Лесозаводском, Тюнево, СНТ «Источник», «Романтик», «Здоровье-2» – одни из уязвимых мест, долгие годы не получавших достаточного внимания обслуживающих организаций. В статусе СТСО мы получили возможность адресно направить существенный объем средств сверх ранее запланированных на приведение в надлежащее состояние данных электрических сетей», – добавил руководитель.

Это уже третья очередь масштабной реконструкции распределительных сетей в Тюменской области, реализуемой компанией «Россети Тюмень». В 2024-2025 годах энергетики обновили в Тюменском и Нижнетавдинском муниципальных округах 147 объектов электросетевого хозяйства, а общий объем финансирования за предыдущие два года превысил 1 млрд рублей. Системное техобслуживание и модернизация энергообъектов существенно повышают устойчивость инфраструктуры к неподдающимся планированию погодным аномалиям и позволяют избегать еще более серьезных последствий.

АО «Россети Тюмень»