За полгода из России пытались незаконно вывезти почти миллиард рублей
ФТС за первое полугодие выявила контрабанду валюты на 1 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) за первые шесть месяцев 2026 года выявила контрабанду валюты гражданами на сумму более 955 млн руб. Об этом сообщает служба на своем сайте.
Всего ФТС установила 6035 фактов контрабанды наличных. Основными валютами, которые граждане пытались вывезти незаконно, были доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузию, Сербию, Таиланд и Эстонию.
«По статье 200.1 УК (“Контрабанда наличных денежных средств”) таможенными органами было возбуждено 62 уголовных дела, 40 из которых — по фактам незаконного ввоза», — отметили в ФТС.
За полгода возбудили 5 973 дела об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денег. Из них 5 157 дел связаны с введенным весной 2022 года запретом на вывоз без декларирования иностранной валюты на сумму, эквивалентную более $10 тыс.
В 2025 году таможня изъяла более 2 млрд руб. контрабандной валюты. В основном денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, отметили в ведомстве. Ввозили валюту на территорию России чаще всего из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Израиля.
Введение запрета на вывоз иностранной валюты из России в объеме, превышающем $10 тыс. без декларирования, произошло 2 марта 2022 года. Это ограничение было введено в ответ на санкции Запада и общую геополитическую ситуацию, чтобы стабилизировать курс рубля. Изначально Центробанк также ограничил сумму переводов денег за рубеж для резидентов до $5 тыс. в месяц, но впоследствии этот лимит был увеличен до $10 тыс. Уже в 2022 году Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщала, что россияне с 24 февраля по 31 марта пытались незаконно вывезти более 100 млн рублей, было выявлено свыше 1078 нарушений на общую сумму 158 млн рублей, причем 890 из них (около 85%) приходились на незаконный вывоз. Тогда почти половина нарушений была связана именно с превышением указанного лимита.
За весь 2022 год ФТС пресекла 11 670 попыток незаконного перемещения валюты, что на 24% больше, чем годом ранее. Объём незаконно перемещённых средств составил 2,1 млрд рублей, однако это было на 30% меньше, чем в 2021 году, в основном благодаря российскому рублю, составлявшему 45% от всех случаев. В 2022 году ФТС возбудила 103 уголовных дела по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных), а также 11 567 административных дел, связанных с недекларированием или недостоверным декларированием наличных средств. Важно отметить, что в 2025 году ФТС изъяла более 2 млрд рублей контрабандной валюты, что сопоставимо с объемом задержаний 2022 года, но количество уголовных дел возросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, составив 85 дел.