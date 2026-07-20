За полгода из России пытались незаконно вывезти почти миллиард рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) за первые шесть месяцев 2026 года выявила контрабанду валюты гражданами на сумму более 955 млн руб. Об этом сообщает служба на своем сайте.

Всего ФТС установила 6035 фактов контрабанды наличных. Основными валютами, которые граждане пытались вывезти незаконно, были доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузию, Сербию, Таиланд и Эстонию.

«По статье 200.1 УК (“Контрабанда наличных денежных средств”) таможенными органами было возбуждено 62 уголовных дела, 40 из которых — по фактам незаконного ввоза», — отметили в ФТС.

За полгода возбудили 5 973 дела об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денег. Из них 5 157 дел связаны с введенным весной 2022 года запретом на вывоз без декларирования иностранной валюты на сумму, эквивалентную более $10 тыс.

В 2025 году таможня изъяла более 2 млрд руб. контрабандной валюты. В основном денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, отметили в ведомстве. Ввозили валюту на территорию России чаще всего из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Израиля.