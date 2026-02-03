Таможня за 2025 год изъяла иностранной валюты на 2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2025 году изъяла более 2 млрд руб. контрабандной валюты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФТС, чаще всего незаконно пытались провозить евро и доллары. В основном денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, отметили в ведомстве. Ввозили валюту на территорию России чаще всего из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Израиля.

По факту преступлений возбудили 85 уголовных дел, что на 30% больше год к году, отметили в ФТС. Также возбуждены более 13 тыс. дел об административных правонарушениях. В ведомстве напомнили, что с 2022 года действует временный запрет на вывоз иностранной валюты из России в эквиваленте более $10 тыс. Если наличные средства превышают этот показатель, их необходимо задекларировать.