Нулевую ставку по налогу на прибыль предложили ввести для омского регоператора

Для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области ООО «Магнит» ставку по налогу на прибыль, которая перечисляется в региональный бюджет, предлагается установить на уровне 0%. Соответствующий проект изменений в закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций» опубликован на сайте областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, инициатива предполагает введение нулевой налоговой ставки на прибыль от деятельности только по оказанию услуг по обращению с ТКО. В случае принятия изменений льготы будут установлены на период с 1 января 2026-го по 31 декабря 2027 года. Ожидается, что эта мера позволит уменьшить объем затрат, которые регоператор включает в тариф, в том числе для населения, указывается в пояснительной записке.

ООО «Магнит» стало регоператором Омской области по вывозу ТКО в 2018 году. Организация приступила к работе с 1 апреля 2019 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года суд по иску прокуратуры отменил решение предыдущей инстанции о взыскании с региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области в пользу «Магнита» 1 млрд руб. в качестве компенсации разницы между льготным и экономически обоснованным тарифом. В июне прошлого года суд постановил взыскать с РЭК в пользу регоператора убытки, составляющие межтарифную разницу за второй и третий кварталы 2024 года. В ходе судебного заседания было установлено, что организация оказывала услуги по вывозу ТКО по льготному тарифу, который был значительно меньше экономически обоснованного.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магнит» завершило 2025 год с убытком в размере 1,7 млн руб., объем выручки составил 5,8 млрд руб.

Александра Стрелкова