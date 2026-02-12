Отменено решение о взыскании с омской РЭК 1 млрд руб. в пользу регоператора ТКО

Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) по иску прокуратуры отменил решение предыдущей инстанции о взыскании с региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области в пользу ООО «Магнит» 1 млрд руб. в качестве компенсации разницы между льготным и экономически обоснованным тарифом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне прошлого года арбитражный суд Омской области постановил взыскать с РЭК в пользу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Магнит» убытки, составляющие межтарифную разницу за второй и третий кварталы 2024 года. В ходе судебного заседания было установлено, что организация оказывала услуги по вывозу ТКО по льготному тарифу, который был значительно меньше экономически обоснованного. В прокуратуре пояснили, что законодательство предусматривает механизм компенсации потерь в том случае, если ресурсоснабжающая организация докажет количество ресурса, поставленного потребителям.

Надзорное ведомство указало на то, что размер убытков компанией был определен расчетным путем, при этом доказательств о наличии фактических убытков истец не представил.

Александра Стрелкова