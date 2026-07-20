Подросток погиб при обрушении фонтана в Испании во время празднования победы на ЧМ

В испанском городе Сьюдад-Родриго футбольные болельщики обрушили фонтан, сообщает Reuters. Погиб 13-летний подросток, еще три человека получили травмы.

Обрушение произошло вскоре после полуночи, когда тысячи жителей города праздновали победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ-2026. Некоторые болельщики залезли на фонтан в центре города. Из-за этого верхняя часть конструкции обрушилась, и ее куски упали на людей, находившихся внизу.

Мэрия Сьюдад-Родриго выразила соболезнования родственникам погибшего. «То, что должно было стать празднованием победы испанской сборной на чемпионате мира, стало трагедией»,— указано в заявлении.

Яна Рождественская