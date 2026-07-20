Девелоперы в Удмуртии сократили ввод жилья на 20% в первом полугодии

667 тыс. кв. м жилья в Удмуртии ввели в эксплуатацию в первом полугодии, что на 11% меньше, чем годом ранее. В сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) спад на 2%, до 353 тыс. кв. м, от девелоперов — на 20%, до 314 тыс. кв. м, следует из данных «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по РФ за указанный период ввод жилья снизился на 18%, достигнув отметки в 42,7 млн кв. м. При этом показатель жилья, построенного населением, за год уменьшился на 29%, до 26,6 млн кв. м, от девелоперов — на 8%, до 16,1 млн кв м.

«Сокращение объемов ИЖС в 2026 году произошло по нескольким причинам, в том числе — стагнация в экономике, продолжение сложного перехода на эскроу-счета, сохранение высоких ставок по рыночной ипотеке в сочетании с ужесточением семейной, а также холодная и снежная зима»,— отмечает ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.

Среди регионов ПФО наибольшее снижение в первом полугодии произошло в Чувашии — там ввели 275 тыс. кв. м, что на 40% меньше показателей предыдущего года. В некоторых субъектах, наоборот, отмечается рост строительства: в Татарстане — на 1% (сдали 2,2 млн кв. м), в Самарской области — на 18% (799 тыс. кв. м).

Напомним, 66% от всех заключаемых сделок с недвижимостью в Удмуртии приходится на Ижевск. Это на 2% меньше, чем годом ранее.